تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، أكدت فيه أن شركتي الجملة (العامة / المصرية) قد قامت بصرف جميع السلع التموينية عن شهر أبريل للمنافذ التموينية كافة على مستوى الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية) تمهيدًا لصرفها للمواطنين اعتبارًا من الغد وطوال شهر أبريل ٢٠٢٠ وذلك اعتبارًا من الساعة ٧ صباحًا حتى ٧ مساءً.
وأكد المصيلحي أن جميع السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي.. وغيرها من السلع التي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.
ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كل مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
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التعليقات على غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس
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