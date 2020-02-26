

غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، أكدت فيه أن شركتي الجملة (العامة / المصرية) قد قامت بصرف جميع السلع التموينية عن شهر أبريل للمنافذ التموينية كافة على مستوى الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية) تمهيدًا لصرفها للمواطنين اعتبارًا من الغد وطوال شهر أبريل ٢٠٢٠ وذلك اعتبارًا من الساعة ٧ صباحًا حتى ٧ مساءً.



وأكد المصيلحي أن جميع السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي.. وغيرها من السلع التي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.



ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كل مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

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وناشد المصيلحي، المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيرًا إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى العشرين من كل شهر.ووجه المصيلحي جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.