

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يربح 3.8 مليار جنيه ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يربح 3.8 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافةالمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 532.874 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 994 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1030 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 686 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11084 نقطة، وزاد مؤشر EGX 30للعائد الكلى بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3574 نقطة.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 228.2 مليون ورقة مالية بقيمة 846.2 جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.97%، والعرب على 2.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.10%.ومال صافى تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 48.8 ألف جنيه، 13.7 مليون جنيه، 385.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.4 مليون جنيه، 371 مليون جنيه، على التوالي.ويشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قد أعلنت عن مواعيد جديدة لجلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول، والتي شملت خمس قرارات، كالتالي:- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30.