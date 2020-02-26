للأسبوع الثاني على التوالي.. الدولار يستقر بالبنوك

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للأسبوع الثاني على التوالي.. الدولار يستقر بالبنوك

استمر استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الثاني علي التوالي وحتي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك؛ ليصل سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي المصري عند 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك من بينها " المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، التعمير والاسكان، الاسكندرية، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني" عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول اليوم ليسجل 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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