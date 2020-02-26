

خاص| خبير يتوقع خفض أسعار البنزين 7% مع بداية شهر أبريل خاص| خبير يتوقع خفض أسعار البنزين 7% مع بداية شهر أبريل

توقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خفض أسعار البنزين مع بداية شهر أبريل بنسبة قد تصل 7% خلال اجتماع لجنة التسعير.



أضاف «الشافعي » في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن أبرز أسباب خفض في أسعار البنزين لعل أهمها الهبوط الحاد في أسعار برميل النفط عالميا بنسبة تجاوزت 50 % بسبب أزمة كورونا الامر الذي يجعل من اللجنة أمام وضع يسمح لها باتخاذ قرار خفض الأسعار.



أوضح أن تراجع سعر الدولار في مصر بالربع الأول من 2020 ضمن العوامل الأخرى التي تدفع أيضا بقوة نحو تخفيض أسعار المواد البترولية للمستهلكين، حيث شهد الجنيه المصري صعود نسبى بالربع الأول من العام مع استثناء ارتفاع طفيف للدولار مطلع مارس الجاري.

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وأشار إلى أن زيادة المعروض من النفط عالميا وهبوط الأسعار لأدنى مستويات لها في 17 عام ونزول البرميل دون الـ30 دولار في العقود، من شأنه الدفع في اتجاه خفض الأسعار.أكد أن هناك تهاوي أسعار النفط وهبوطها بسب قرار السعودية رفع إنتاجها من الخام في محاولة منها للضغط على روسيا بعد الفشل في الوصول لاتفاق بزيادة التخفيضات في الإنتاج لدعم الأسعار، وهنا سيكون السوق أمام كارثة كبيرة وأتوقع هبوط حاد في بورصات الخليج وخسائر كافة الدول المنتجة نتيجة هبوط الأسعار حوالي 20%.نوه إلى أن النفط انخفض في العقود الآجلة لخام برنت وهو ما يمثل تهديد لسوق النفط الفترة المقبلة بسبب قرار السعودية بخفض أسعار البيع وزيادة إنتاجها من النفط وهذا الصراع اعتقد أنه سيتواصل وهنا في مصر أعتقد أن لجنة تسعير الوقود في مصر ستقوم بخفض الأسعار علي الأقل بنسبة 5% ولن يتجاوز الـ7% وذلك بسبب هبوط الأسعار العالمية للنفط، خاصة أن مصر تربط سعر برميل النفط في الموازنة العامة على 65 دولار وعالمياً السعر يتراوح بين 45 إلي 23 دولار الشهور الثلاثة الماضية وهي محور التسعير.يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سوف تجتمع اليوم لمراجعة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.