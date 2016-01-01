التعليم: تنسيق الثانوى العام لطلاب الإعدادية بدرجات الفصلين الدراسيين معا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الثانى بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.







وأكدت الوزارة أنه يتم التقييم عن الفصل الدراسى الثانى من الصفوف الثالث الابتدائى إلى الثالث الاعدادى من خلال مشروع بحثى فى نهاية الفصل الدراسى الثانى شريطة مراعاة الفئة العمرية ويكون الهدف منه قيام الطالب بالإطلاع على محتوى المادة الدراسية عن الفصل الدراسى الثانى وحتى 15 مارس الجارى، وإكساب الطالب عدد من المهارات فى البحث بما يتناسب مع المرحلة الدراسية.

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وأوضحت الوزارة : تكون درجات التى يحصل عليها الطالب فى المشروع فى كل مادة بالفصل الدراسى الثانى تضاف إلى درجة الفصل الدراسى الأول ويكون مدير المدرسة مسئول عن إعلان النتيجة، موضحة أنه بالنسبة لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى الاكتفاء بما درسه الطالب عن الفترة التى حضرها بالفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس بداية تعليق الدراسة ويتم تقييم باستخدام بطاقات التقييم المعدة لذلك على أن يستمر الطالب فى دراسة الاجزاء المتبقية من المنهج بمساعدة ولى الأمر.وأوضحت أنه بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى يتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الترم الثانى حتى 15مارس فترة توقف الدراسة على أن يتم مراعاة ذلك فى البحث، كما تشمل الإختبارات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ما درسه الطالب فى الترم الثانى حتى توقف الدراسة 15 مارس.وكشفت الوزارة بالنسبة للصف الثالث الإعدادى يتم الاكتفاء بتقديم الطالب مشروع بحثى فيما درسه حتى توقيت تعليق الدراسة ويعد البحث شركا للنجاح ويحصل الطالب على بعد اجتياز المشروع عل درجة الفصل الدراسى الثانى كاملة 100% وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية " العام أو الفنى"، بمجموع الفصلين الدراسيين الأو والثانى معا.