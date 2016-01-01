إتاحة الامتحان التجريبى لأولى ثانوى من التاسعة صباحا للرابعة عصرا فى المنازل



الامتحان التجريبى لأولى ثانوى الامتحان التجريبى لأولى ثانوى

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبى لأولى ثانوى، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنطلق الامتحانات 5 إبريل الجارى، فيما رجحت مصادر مسئولة، إن يتم إعلان الجدول اليوم.



وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفنى، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت فى الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

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ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وأوضحت الوزارة، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى، مضيفة أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى إبريل ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام وفقا للمناهج التى تم تحديدها من قبل الوزارة بعد قرار توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.