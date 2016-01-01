تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبى لأولى ثانوى، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنطلق الامتحانات 5 إبريل الجارى، فيما رجحت مصادر مسئولة، إن يتم إعلان الجدول اليوم.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفنى، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.
وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت فى الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
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التعليقات على إتاحة الامتحان التجريبى لأولى ثانوى من التاسعة صباحا للرابعة عصرا فى المنازل
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