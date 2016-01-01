عزل عمارتين بحى الضواحى فى بورسعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا



عزل عمارتين بحى الضواحى فى بورسعيد عزل عمارتين بحى الضواحى فى بورسعيد

أجرى اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد، حملة موسعة لتطبيق الحجز المنزلى على سكان عمارتين بالضواحى، وتعقيمهما بعد ثبوت حالتين إيجابيتين من سكانهما، بحضور اللواء أحمد عامر مستشار المحافظ والعميد أحمد بركة مأمور قسم شرطة الضواحى وبمشاركه عدد من الجهات المعنية وهى مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة سوسن حبيش ومركز مكافحة القوارض والحشرات برئاسة المهندس أسامة رخا ومديرية الطب الوقائى برئاسة الدكتورة مروة حلاوة.



يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.



وقال اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى لـ"اليوم السابع"، إنه تم تطبيق الحجز المنزلى على سكان العمارتين بمنطقتى "الوفاء" و"مبارك" لمدة 14 يوما والتنبيه على السكان بعدم مغادرة المكان.

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وأضاف قاسم، أن هناك فرقا تابعة لمركز القوارض والحشرات قامت بتعقيم وتطهير العمارتين والعمارات المجاورة لهما، كما قام فريق من الطب الوقائى بتوقيع الكشف الطبى على سكان العمارتين للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس ومتابعة الحالة الصحية لجميع السكان .وتابع قاسم، أن مديرية الأمن أعلنت حالة الطوارئ لعدم السماح بدخول أو خروج السكان أو أى زوار للعقار خلال فترة الحجر، فضلا على أنه سيتم متابعة هذه الإجراءات يوميا حتى الانتهاء من مده الحظر والتى ستستمر لمدة 14 يوما.ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة سوسن حبيش لـ"اليوم السابع "، أنه تم توزيع 62 كرتونة مواد غذائية تشمل لحوم ودواجن وزيت وسكر وأرز وسمن وفول وشاى وكافة مستلزمات الأسرة لسكان عمارتى "الوفاء" و"مبارك" بالضواحى وذلك ضمن إجراءات الرعاية الكاملة .وفى ذات السياق، أكد رئيس حى الضواحى، أنه سوف يتم باكر إعداد وجبات غذاء جاهزة ووجبات ساخنة لتوزيعها أيضا على السكان، كما سيتم تجهيز كرتونة تكفى احتياجات كل أسرة لمدة شهر تشمل مواد غذائية ولحوم ودواجن وزيت وسمن وسكر وارز وفول وشاى وكل مستلزمات الأسرة من مواد غذائية بناء على تعليمات المحافظ وذلك من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وسيقوم الحى بتوزيعها .من جهة أخرى، أكد قاسم، أن كافة أجهزه المحافظة والحى تعمل على توفير كل وسائل العناية الممكنة والاهتمام بكافة المطالب الخاصة لحين الانتهاء من فترة الحجز المنزلى حفاظا على سلامة وأمن المواطن .وكانت أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، أمس الاثنين، عن وفاة الدكتور أحمد اللواح - أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي يعتبر أول شهداء أصحاب البالطو الأبيض بعد إصابته بفيروس كورونا.