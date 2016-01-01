الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري حول إجراءات كورونا.. ماذا قال؟

آخر الأخباراخبار مصر › الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري حول إجراءات كورونا.. ماذا قال؟

صورة الخبر: الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه فى ضوء متابعته علي مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.

وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك «ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم».

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري حول إجراءات كورونا.. ماذا قال؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57505

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager