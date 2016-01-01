الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري حول إجراءات كورونا.. ماذا قال؟



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه فى ضوء متابعته علي مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.



وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك «ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم».

