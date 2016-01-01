تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو لطريقة تعامل الشرطة الهندية في تعقيم الأعداد الهائلة من المواطنين الهنود ضد فيروس كورونا.
في مشهد مثير للدهشة ظهر رجال أمن هنود في مقطع الفيديو وقد جمعوا عددا كبيرا من الأشخاص وبدأوا رشهم بالمواد المعقمة جمعًا كإجراء وقائي تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.
وهو الأمر الذي أثار دهشة النشطاء والمغردين، إذ تبين أن هؤلاء الأشخاص هم عمال هنود يتعرضون لعملية تعقيم سريعة ضمن إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.
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التعليقات على قتل كورونا أم البشر؟.. شاهد كيف تعقم السلطات الهندية المواطنين
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