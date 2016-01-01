قتل كورونا أم البشر؟.. شاهد كيف تعقم السلطات الهندية المواطنين



تعقيم الهنود تعقيم الهنود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو لطريقة تعامل الشرطة الهندية في تعقيم الأعداد الهائلة من المواطنين الهنود ضد فيروس كورونا.



في مشهد مثير للدهشة ظهر رجال أمن هنود في مقطع الفيديو وقد جمعوا عددا كبيرا من الأشخاص وبدأوا رشهم بالمواد المعقمة جمعًا كإجراء وقائي تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.



وهو الأمر الذي أثار دهشة النشطاء والمغردين، إذ تبين أن هؤلاء الأشخاص هم عمال هنود يتعرضون لعملية تعقيم سريعة ضمن إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

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أثار المقطع غضب شديد في الهند، وغرد أحد النشطاء يقول: "يحاولون قتل من؟، كورونا أم البشر؟.. اضطر العمال المهاجرون وأسرهم للاستحمام في محلول كيميائي عند دخولهم إلى باريلي".يظهر في المقطع عشرات العمال وقد جلسوا على الأرض فيما تقوم إحدى فرق التطهير والتعقيم بعملها مستخدمين "خراطيم" تشبه الموجودة في سيارات المطافي ومن ثم توجهها إلى العمال لترش عليهم المياه والمواد الكيميائية المطهرة.