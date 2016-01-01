خلاف بين الأهلي وأحمد فتحي بشأن تجديد التعاقد.. شوبير يكشف التفاصيل



خلاف بين الأهلي وأحمد فتحي خلاف بين الأهلي وأحمد فتحي

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك خلافا ماديا بين النادي الأهلى وأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد تعاقده مع الفريق .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "رغم عدم حسم المفاوضات في جلسة الأمس، ولكن أرى أن أحمد فتحي سوف يجدد عقده مع الأهلي في النهاية".

