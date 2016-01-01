أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك خلافا ماديا بين النادي الأهلى وأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد تعاقده مع الفريق .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "رغم عدم حسم المفاوضات في جلسة الأمس، ولكن أرى أن أحمد فتحي سوف يجدد عقده مع الأهلي في النهاية".
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التعليقات على خلاف بين الأهلي وأحمد فتحي بشأن تجديد التعاقد.. شوبير يكشف التفاصيل
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