خلاف بين الأهلي وأحمد فتحي بشأن تجديد التعاقد.. شوبير يكشف التفاصيل

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خلاف بين الأهلي وأحمد فتحي

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك خلافا ماديا بين النادي الأهلى وأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد تعاقده مع الفريق .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "رغم عدم حسم المفاوضات في جلسة الأمس، ولكن أرى أن أحمد فتحي سوف يجدد عقده مع الأهلي في النهاية".

المصدر: elbalad

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