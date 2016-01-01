دول عربية لم تعلن عن ظهور فيروس كورونا على أراضيها



فيروس كورونا فيروس كورونا

رغم انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم..إلا أن هناك دول عربية لم تعلن حتى اليوم عن ظهور وباء كوفيد-19 بين سكانها، وفقًا لوسائل إعلام متفرقة.



كانت سوريا ضمن الدول غير المعلنة عن تفشي الفيروس، حتى اسبوع مضى، حيث تم تسجيل 10 حالات، منها اصابة واحدة، توفيت بعد مضاعفات مع الفيروس.

