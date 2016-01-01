نشبت مشادة حادة على الهواء بين عماد وحيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والإعلامي إبراهيم فايق ، عقب انفراد الأخير بغضب مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء من المجلس السابق من عدم زيادة قيمة عقده مع النادي .
وقال عماد وحيد في تصريحات هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن المجلس السابق برئاسة محمود طاهر ليس له علاقة بأزمة مؤمن زكريا لاعب الأهلي .
وأضاف أن محمود طاهر رئيس الأهلي السابق لم يعد مؤمن زكريا بأي مبالغ مالية فوق قيمة عقده قائلا:" لو محمود الخطيب قرر زيادة عقد اللاعب استنادا على مايقال حول وعود شفافية فهذا أمر باطل.
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التعليقات على بسبب مؤمن زكريا.. مشادة على الهواء بين عضو مجلس إدارة الأهلي السابق وإبراهيم فايق.. فيديو
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