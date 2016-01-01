بسبب مؤمن زكريا.. مشادة على الهواء بين عضو مجلس إدارة الأهلي السابق وإبراهيم فايق.. فيديو



مؤمن زكريا مؤمن زكريا

نشبت مشادة حادة على الهواء بين عماد وحيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والإعلامي إبراهيم فايق ، عقب انفراد الأخير بغضب مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء من المجلس السابق من عدم زيادة قيمة عقده مع النادي .



وقال عماد وحيد في تصريحات هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن المجلس السابق برئاسة محمود طاهر ليس له علاقة بأزمة مؤمن زكريا لاعب الأهلي .



وأضاف أن محمود طاهر رئيس الأهلي السابق لم يعد مؤمن زكريا بأي مبالغ مالية فوق قيمة عقده قائلا:" لو محمود الخطيب قرر زيادة عقد اللاعب استنادا على مايقال حول وعود شفافية فهذا أمر باطل.

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وأكد أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يهدفون لتشويه صورة محمود طاهر أمام الجميع معلقا :" هناك الكثير يسعون إلي تشويه صورة مجلس إدراة النادي الأهلي السابق محمود طاهر ".وواصل:" محمود طاهر ليس مسؤولا عن قيمة عقد مؤمن زكريا كما يروج البعض والمسؤول الأول والأخير هو المجلس الحالي ، وكافة اللاعبين حصول على كافة المستحقات المالية