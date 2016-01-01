كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن سر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق خلال الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي في مصر.
وأكد فايلر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن قرار استبعاد كهربا فنيا فقط ولا علاقه له بـ ما حدث في مباراة السوبر المصري امام الزمالك، مشيرا إلى ان قرار الاستبعاد قراراه ولا دخل لـ مجلس ادارة النادي فيه.
وأضاف فايلر أن ما حدث في مباراة السوبر امر سيىء وازعجه كثيرا، لافتا إلى ان كهربا استفز لاعبي الزمالك والعكس حدث ايضا.
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التعليقات على تعليق صادم من فايلر على تعاقد الأهلي مع كهربا وسر استبعاده
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