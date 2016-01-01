تعليق صادم من فايلر على تعاقد الأهلي مع كهربا وسر استبعاده

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صورة الخبر: فايلر وكهربا
فايلر وكهربا

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن سر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق خلال الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي في مصر.

وأكد فايلر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن قرار استبعاد كهربا فنيا فقط ولا علاقه له بـ ما حدث في مباراة السوبر المصري امام الزمالك، مشيرا إلى ان قرار الاستبعاد قراراه ولا دخل لـ مجلس ادارة النادي فيه.

وأضاف فايلر أن ما حدث في مباراة السوبر امر سيىء وازعجه كثيرا، لافتا إلى ان كهربا استفز لاعبي الزمالك والعكس حدث ايضا.

وتابع فايلر أن كهربا مازال امامه وقت كبير للمشاركه اساسيا مشددا ان امكانياته رائعه ولكن مستواه البدني بحاجه للتطوير

واكمل فايلر أن كهربا مستواه لم يكن جيد في البدايه نظرا لغيابه عن المشاركه لفترة طويله ولكن طور من نفسه و عمل بجد لذلك مستواه تطور ومازال بحاجه للمزيد ممن التطوير حتي يشارك اساسيا

المصدر: elbalad

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