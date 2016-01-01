قبل دخولك المنزل.. اتبع هذه النصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا

آخر الأخبارالصحة والجمال › قبل دخولك المنزل.. اتبع هذه النصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

يعيش العالم خلال هذه الأيام حالة من الهلع و الفزع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى أغلب الدول، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق تعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من الاصابة أو انتشار فيروس كورونا.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، مجموعة من النصائح التى لابد من اتباعها قبل الدخول إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا ، وكان ابرزها ..

-خلع الحذاء
- لا تلامس اي شيء
- عقم المفاتيح والموبايل
- انزع عنك الملابس الخارجية
- اغسل يديك وبعدها وجهك
- طهر مشترياتك قبل استخدامها

كما نصحت سوسن غزال: "لا تنس إفراغ محتويات أكياس مشترياتك بكيس او سلة عند باب المنزل والتخلص من الأكياس بوضعها بكيس وربطه خارج المنزل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل دخولك المنزل.. اتبع هذه النصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53068

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager