قبل دخولك المنزل.. اتبع هذه النصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا

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يعيش العالم خلال هذه الأيام حالة من الهلع و الفزع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى أغلب الدول، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق تعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من الاصابة أو انتشار فيروس كورونا.



وقدمت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، مجموعة من النصائح التى لابد من اتباعها قبل الدخول إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا ، وكان ابرزها ..



-خلع الحذاء

- لا تلامس اي شيء

- عقم المفاتيح والموبايل

- انزع عنك الملابس الخارجية

- اغسل يديك وبعدها وجهك

- طهر مشترياتك قبل استخدامها

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كما نصحت سوسن غزال: "لا تنس إفراغ محتويات أكياس مشترياتك بكيس او سلة عند باب المنزل والتخلص من الأكياس بوضعها بكيس وربطه خارج المنزل.