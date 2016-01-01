يعيش العالم خلال هذه الأيام حالة من الهلع و الفزع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى أغلب الدول، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق تعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من الاصابة أو انتشار فيروس كورونا.
وقدمت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، مجموعة من النصائح التى لابد من اتباعها قبل الدخول إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا ، وكان ابرزها ..
-خلع الحذاء
- لا تلامس اي شيء
- عقم المفاتيح والموبايل
- انزع عنك الملابس الخارجية
- اغسل يديك وبعدها وجهك
- طهر مشترياتك قبل استخدامها
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قبل دخولك المنزل.. اتبع هذه النصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق