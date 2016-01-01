وفاة جراح عالمي بسبب كورونا

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وفاة جراح عالمي بسبب كورونا


ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن الجراح الأمريكي العالمي، جيمس تي جودريتش، قد توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مونتيفيور للطب الدكتور فيليب أوزواه: "كان دكتور جودريتش منارة لمؤسستنا وسنفتقده حقًا".

ووصفه البعض بأنه كان: "رجل متواضع ومهتم حقًا" ولم "يتوق إلى الأضواء وكان محبوبًا من قبل زملائه وفريقه".

وتعود شهرة دكتور جودريتش عندما قام في عام 2016 ، بقيادة فريق من 40 طبيبًا لإجراء عملية جراحية لمدة 27 ساعة في مركز مونتيفيور الطبي في برونكس لفصل توأمان ملتصقان مع بعضهما البعض من أجزاء من المخ، اللذان كانا يبلغان من العمر 13 شهرًا عندما تم فصلهما.

وتعد هذه العملية هي جراحة الفصل السابعة التي أجراها جودريتش - وجراحة الفصل 59 فقط في العالم منذ عام 1952.

المصدر: شبكة "سي ان ان" الأمريكية

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