عشبة خارقة تقي من الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، إن أوراق شجرة الكينا تساهم فى التصدى و الحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وكشفت سوسن غزال، عن أبرز الفوائد الصحية لـ أوراق شجرة الكينا لعلاج الفيروسات و بالأخص فيروس كورونا...
- يفيد منقوع أوراق شجرة الكينا في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وتحسين عملية التنفس، حيث إنّه يخفف حدة السعال، واستنشاق بخارها يساعد على فتح المجاري التنفسية، والتخفيف من مشاكل التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية المزمنة.
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