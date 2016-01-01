عشبة خارقة تقي من الإصابة بفيروس كورونا

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فيروس كورونا

قالت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، إن أوراق شجرة الكينا تساهم فى التصدى و الحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .


وكشفت سوسن غزال، عن أبرز الفوائد الصحية لـ أوراق شجرة الكينا لعلاج الفيروسات و بالأخص فيروس كورونا...

- يفيد منقوع أوراق شجرة الكينا في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وتحسين عملية التنفس، حيث إنّه يخفف حدة السعال، واستنشاق بخارها يساعد على فتح المجاري التنفسية، والتخفيف من مشاكل التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية المزمنة.

- تعالج قشور نبات الكينا الموجودة على الأغصان الفضة الخضراء مختلف أنواع الفيروسات وتقضي عليها، حيث تعد من أقوى العلاجات الطبيعية في مكافحة الفيروسات.

- تمكن الكينا من علاج أمراض صعبة كالملاريا والتهابات الكبد الفيروسي، لأنها تعمل على تسخين الدم داخل الأوعية الدموية وهذه الحرارة العالية تساعد على قتل الفيروسات بشكل مؤكد.

ولكن على رغم من كل هذه الفوائد الصحية، إلا أن حذرت اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، من استعمالها على الأم المرضعة أو الحامل أو الأطفال، وكذلك يمنع تناولها من قبل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو مرضى السكري.

المصدر: elbalad

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