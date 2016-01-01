وزيرة الصحة تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا



الدكتورة هالة زايد الدكتورة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم من المتوقع أن يكون بحد أقصى بعد 3 أسابيع، وهو ما سينعكس على الوضع في مصر.







حذرت وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" أن منظمة الصحة العالمية حذرت من تراخي الدول التي بها حالات إصابة قليلة في إجراءات العزل والوقاية

قد يعجبك أيضا...

أوضحت زايد أن قرار الرئيس السيسي برفع البدل الأطباء رفعت الروح المعنوية للعاملين في القطاع الطبي.يذكر أن استعرضت وزيرة الصحة أما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الموقف الحالى للحالات، حيث أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ 182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.