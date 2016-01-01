كيفية طرد وساوس الشيطان.. 4 أعمال تحميك من شره وتجعله يهرب منك



كيفية طرد وساوس الشيطان كيفية طرد وساوس الشيطان



كيفية طرد وساوس الشيطان تكثر الحاجة إليه في هذه الأيام بعدما زادت المغريات في الدنيا، والتي تقاسمت مع الشيطان مهمة إفساد حياة الإنسان وتضييقها عليه، بما يكدر عيشه، الأمر الذي جعل الحاجة إلى اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان عظيمة وكبيرة بحجم صعوبة الحفاظ على مسافة بعيدة من الشيطان ووساوسة المخيفة، وبالبحث في السُنة النبوية الشريفة وجدنا كيفية طرد وساوس الشيطان في اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان وكذلك أربعة أعمال بمجرد الالتزام بها والحرص عليها يهرب منك الشيطان في التو واللحظة، فإن اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والذي قد نصح به من اشتكى له من الصحابة أن الشيطان يشغلهم ويلهيهم حتى في الصلاة ، فجاء اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان في الصلاة بهذه الكلمات الخمس وأوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأربعة أعمال عند سؤاله عن كيفية طرد وساوس الشيطان .



كيفية طرد وساوس الشيطان



كيفية طرد وساوس الشيطان عنها قال مصطفى حُسني، الداعية الإسلامي، إن هناك حلًا سحريًا، يُحصن الإنسان من وساوس الشيطان المُخيفة، ويقطع عليه الطريق، فلا يصل إليه أبدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بثلاثة أعمال، موضحًا كيفية طرد وساوس الشيطان في إجابته عن سؤال: «تأتيني وساوس شيطانية كثيرة تشككني في كل شيء حتى في علاقتي بالله تعالى، فماذا أفعل؟»، أن هناك ثلاثة أعمال تحمي الإنسان وتحصن روحه من الوساوس المُخيفة، وتغلق منافذها حتى لا يصل الشيطان إليها أبدًا، أولها أداء الصلوات الخمس، منوهًا بأنها أوقات الاستمداد من رب العباد وملء الروح بنور الرحمن حتى تقوى على أفكار الشيطان المُخيفة.

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كيفية طرد وساوس الشيطان وأضاف أن ثانيًا الإكثار من ذكر الله تعالى، مستشهدًا بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ»، فقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحصين الروح بالذكر من وساوس الشيطان المخيفة، وأوصى العلماء بذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله»، التي يدخل به الإنسان في حمى الله سبحانه وتعالى.كيفية طرد وساوس الشيطان وتابع: ومن الأشياء التي تُحصن الروح وتقوى مناعتها أيضًا، العمل الثالث، فعل الخير ومساعدة الخلق، والتي يكمن سرها في خروج الشخص من أنانيته وتخليه عن جمع الخير لنفسه، وإيثاره للغير على نفسه، ففيه إعلاء لصوت الروح الربانية، وإسكات لصوت النفس الجموعة البشرية، لذا نجد في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «داوُوا مرضاكم بالصدقة» معنى ودليل، على أن أمراض الروح تتداوى بالصدقة.اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطاناقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان ففيه قد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ، الأمر الذي يجعل من ترديد الاستعاذة بقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعد اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان ، ودلل على اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان يكون بالاستعاذة ما روي أنه قد اشتكى أحد الصّحابة -رضي الله عنهم- للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من أنّ الشيطان حال بينه وبين صلاته، حتّى ما عاد يعرف ما قرأ فيها؛ فأرشده الرسول صلّى الله عليه وسلّم-، وقال له: «ذاك شيطانٌ يُقالُ له خَنزَبٌ، فإذا أحسستَه فتعوَّذْ بالله منه، واتفُل على يسارِك ثلاثًاۚ».دعاء للتخلص من وسوسة الشيطاندعاء للتخلص من وسوسة الشيطان بآيات القرآن ، ففيه ورد أن الإكثار من تلاوة سورة البقرة في المنزل، وتعويد اللسان على ترديد سورتَي الفلق والنّاس، وآية الكرسي، والإكثار من الاستغفار والأذكار التي تعصم من وسوسة الشيطان؛ تعد أفضل دعاء للتخلص من وسوسة الشيطان بآيات القرآن الكريم، حيث إن في ذلك حصانةً للمسلم من تمكّن الشيطان من صلاة العبد، مع التأكيد على الاحتراس من دخول اليأس إلى قلب العبد، وقنوطه من رحمه الله –تعالى-، ويدخل الاستغفار ضمن دعاء للتخلص من وسوسة الشيطان ، لأنه لعلّ سيطرة الشيطان على صلاة العبد بسبب الذنوب التي تحتاج إلى تجديد التوبة، والإنابة إلى الله – تعالى-، وهو ما يتحقق بالاستغفار.