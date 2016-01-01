يعاني بعض الناس من الشعور بالجوع المفاجئ في وقت متأخر من الليل أو كما يطلق عليه "نص الليل" مما يعرضهم للسمنة ومشاكل صحية كثيرة في حال تناول الطعام هذا التوقيت.
وقدمت بكلية الطب بجامعة هارفارد نصيحة حول كيفية التصرف بشكل سليم عند الشعور بالجوع في وقت متأخر من الليل، إذا تناول الانسان وجبة العشاء وبعدها بفترة شعر بالجوع فهذا عادة يعود للشعور بالملل أو القلق وأن الانسان لا تحتاج معدته للطعام فعلا.
ويوجد سبب اخر للشعور بالجوع في منتصف الليل حتى في حال تناول الانسان لوجبة العشاء وهو أن المعدة فعلا فارغة وتحتاج للطعام قبل النوم وهذه الحالة لها اسباب كثيرة ولكن مايهمنا هنا كيف نتصرف بالشكل الأمثل.
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التعليقات على لو بتحس إنك جعان في نص الليل .. تعمل ايه
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