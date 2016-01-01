هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا وشاى الكرك

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صورة الخبر: أصابع السمك بالسمسم
أصابع السمك بالسمسم

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا للشيف شربيني
مقادير أصابع السمك بالسمسم
سمك فيليه
ثوم
ليمون
كمون دقيق
بيض بقسماط
سمسم
يقدم مع صوص التاراتار:
خيار مخلل – مايونيز كابري – بقدونس ثوم – بصل

طريقة تحضير أصابع السمك بالسمسم
* افرمي الثوم مع الكمون والليمون والملح والفلفل
* قطعي السمك الفيليه إلى شرائح صغيرة
* تبلي السمك بالخليط، ثم بالدقيق أضيفي اليها بيضة وقلبيها جيدا
* تبليها بالسمسم واضغطي عليها جيدان حتى يتماسك عليها اقليها في زيت غزير

لعمل صوص التارتارا:
افرمي الثوم والبصل الخيار المخلل والبقدونس ثم اخلطيها مع الكابري والماونيز، وقدميها.

طريقة عمل عمل شاي الكرك للشيف غادة التلي
مقادير شاي الكرك
ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 و نصف كوب ماء
نصف كوب لبن
سكر حسب الرغبة
5 حبهان عود قرفة
5 قرنفل
3 ملعقة صغيرة شاي
طريقة تحضير شاي الكرك
* في براد على النار يوضع الماء مع اللبن
* يضاف إليه السكر وزنجبيل بودرة وعود قرفة وقرنفل وحبهان
* يترك ليغلي ويصفى ويقدم ساخنا

المصدر: elbalad

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