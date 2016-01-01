ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا للشيف شربيني
مقادير أصابع السمك بالسمسم
سمك فيليه
ثوم
ليمون
كمون دقيق
بيض بقسماط
سمسم
يقدم مع صوص التاراتار:
خيار مخلل – مايونيز كابري – بقدونس ثوم – بصل
طريقة تحضير أصابع السمك بالسمسم
* افرمي الثوم مع الكمون والليمون والملح والفلفل
* قطعي السمك الفيليه إلى شرائح صغيرة
* تبلي السمك بالخليط، ثم بالدقيق أضيفي اليها بيضة وقلبيها جيدا
* تبليها بالسمسم واضغطي عليها جيدان حتى يتماسك عليها اقليها في زيت غزير
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التعليقات على هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا وشاى الكرك
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