وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن غدا، الثلاثاء، جدول الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، وذلك لكي يتدرب الطلاب على أداء الامتحان على التابلت.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات التجريبية سيؤديها الطلاب من المنزل على التابلت بنظام الكتاب المفتوح .

ومن المقرر أن يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت من المنزل، وسيكون هذا الامتحان فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وسيتم إرسال نتيجة الامتحان للطلاب على التابلت.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78167

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager