وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن غدا، الثلاثاء، جدول الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، وذلك لكي يتدرب الطلاب على أداء الامتحان على التابلت.



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات التجريبية سيؤديها الطلاب من المنزل على التابلت بنظام الكتاب المفتوح .

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ومن المقرر أن يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت من المنزل، وسيكون هذا الامتحان فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وسيتم إرسال نتيجة الامتحان للطلاب على التابلت.