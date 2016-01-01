وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن غدا، الثلاثاء، جدول الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، وذلك لكي يتدرب الطلاب على أداء الامتحان على التابلت.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات التجريبية سيؤديها الطلاب من المنزل على التابلت بنظام الكتاب المفتوح .
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