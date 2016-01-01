هل يجب قراءة السور القصيرة في الصلاة حسب ترتيبها بالمصحف؟ .. الإفتاء ترد

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ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " هل يجب قراءة السور القصيرة في الصلاة بالترتيب؟ ".



أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى،خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الترتيب ليس شرطا ولا يبطل الصلاة، والتنكيس أن يكون من الآيات وليس بين السور ، بمعنى أن يقرأ الإمام نهاية السورة، ويأتي في الركعة الثانية يقرأ أولها.



وأضاف: أن يقرأ الآيات معكوسة؛ فيقرأ الآية ثم التي قبلها صعودًا وهكذا؛ فيقدم الآية المتأخرة على المتقدمة كأن يقرأ: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس﴾، ثم: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾، ثم: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾، وهكذا.

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وأكمل: مسألة الترتيب في السور ليست واجبة، والترتيب يكون بين الآيات وليس بين السور.مبطلات الصلاةقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى إن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا، مضيفا أن بعض الناس يكون في فمهم طعام فيبتلعونه، وبذلك يخل في صحة الصلاة، موضحا أن الطعام قدر الحمصة لا يبطل لأنه لايعد أكلا لكن لو زاد وكبر عن ذلك فكأنه أكل ويخل بصحة صلاته.وأضاف أمين الفتوى خلال لقاء مسجل له أن مبطلات الصلاة الكلام، والحركة بالبدن جميعا ، او ترك شرط أو ركن في الصلاة سواء عدم اتجاه القبلة أو عدم الوضوء أو عدم ستر العورة.علاج الوسواس في الصلاةقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سبب الوسواس غالبا ما يكون ظلمة الباطن فهي ناتجة من كثرة المعاصي كما أن كثرة الطاعات تنير باطنه.وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال سيدة تشكو من كثرة الوسواس أثناء الصلاة، فقال لها: عليك بذكر الله تعالى فالذكر يطرد الشيطان والحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة على قراءة المعوذتين أكثر من مرة في اليوم.وتابع ممدوح أن العلماء والمشايخ كانوا ينصحون الشخص الذي يأتيه الوسواس في الصلاة بترديد اسم الله "يا مقسط" اكثر من مرة حسب قدرة كل شخص على قولها فلم يقيدوها بعدد معين.