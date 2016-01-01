

طورته شركة سيارات.. بريطانيا تستخدم جهاز تنفس جديد لمواجهة كورونا طورته شركة سيارات.. بريطانيا تستخدم جهاز تنفس جديد لمواجهة كورونا

طور فريق بشركة "مرسيدس فورمولا ون"، في أقل من أسبوع، نسخة جديد من جهاز المساعدة على التنفس، الذي يمكنه مساعدة مرضى فيروس كورونا الجديد على تجاوز محنتهم، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".



جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر

ويساعد الجهاز الذي أطلق عليه اسم "جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر" (CPAP) في توصيل الهواء والأكسجين تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي الغازي، وهي عملية أكثر صعوبة ومعاناة، وتقتضي إقحام الهواء في القصبة الهوائية بواسطة أنابيب.



وأشارت التقارير إلى أن بريطانيا بعد كل من الصين وإيطاليا، بدأت تستخدم هذا الجهاز بصورة تجريبية في مستشفيات لندن، إذ وافقت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا على استخدام الجهاز، الذي طوره قسم سيارات مرسيدس فورمولا ون، بالفعل وسيتم الآن تسليم 100 جهاز إلى مستشفى يونيفرسيتي كوليدج لندن للتجارب، قبل إدخاله للخدمة في مستشفيات أخرى.

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وتشير التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن ما يقرب من 50% من المرضى الذين حصلوا على جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر تجنبوا الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي الغازية، والتي تنطوي على تخدير المرضى وتحرير أجهزة التنفس، المصممة لإدخال وإخراج هواء التنفس في الرئتين لتعويض التنفس الطبيعي أو الإعانة عليه، لمن هم في أمس الحاجة إليها.وقال ميرفين سينجر، مستشار الرعاية الحرجة في "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، في بيان: "ستساعد هذه الأجهزة على إنقاذ الأرواح من خلال ضمان استخدام أجهزة التهوية، وهي مورد محدود ، فقط لأكثر الأمراض شدة وخطورة"، مضيفا أنهم يأملون أن تحدث (هذه الأجهزة) فرقا حقيقيا في المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا من خلال تقليل الطلب على طاقم العناية المركزة والأسرّة، وكذلك مساعدة المرضى على التعافي دون الحاجة إلى مزيد من التهوية الغازية.