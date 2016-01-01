طورته شركة سيارات.. بريطانيا تستخدم جهاز تنفس جديد لمواجهة كورونا

طور فريق بشركة "مرسيدس فورمولا ون"، في أقل من أسبوع، نسخة جديد من جهاز المساعدة على التنفس، الذي يمكنه مساعدة مرضى فيروس كورونا الجديد على تجاوز محنتهم، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر
ويساعد الجهاز الذي أطلق عليه اسم "جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر" (CPAP) في توصيل الهواء والأكسجين تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس دون الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي الغازي، وهي عملية أكثر صعوبة ومعاناة، وتقتضي إقحام الهواء في القصبة الهوائية بواسطة أنابيب.
وأشارت التقارير إلى أن بريطانيا بعد كل من الصين وإيطاليا، بدأت تستخدم هذا الجهاز بصورة تجريبية في مستشفيات لندن، إذ وافقت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا على استخدام الجهاز، الذي طوره قسم سيارات مرسيدس فورمولا ون، بالفعل وسيتم الآن تسليم 100 جهاز إلى مستشفى يونيفرسيتي كوليدج لندن للتجارب، قبل إدخاله للخدمة في مستشفيات أخرى.
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