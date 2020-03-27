تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2020، بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 690 جنيها، وعيار 18 نحو 591 جنيها، وعيار 24 نحو 789 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5520 جنيها.
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التعليقات على تراجع أسعار "الذهب" بالسوق المحلية.. والعيار يفقد 10 جنيهات
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