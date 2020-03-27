

تراجع أسعار "الذهب" بالسوق المحلية.. والعيار يفقد 10 جنيهات تراجع أسعار "الذهب" بالسوق المحلية.. والعيار يفقد 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2020، بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 690 جنيها، وعيار 18 نحو 591 جنيها، وعيار 24 نحو 789 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5520 جنيها.

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وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية بداية من يوم الاثنين وحتى الخميس من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.