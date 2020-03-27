

استقرار سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية استقرار سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم، حيث استقر خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي



15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

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