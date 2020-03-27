استقرار سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية
ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم، حيث استقر خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع
بنك مصر
15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع
بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي
15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع
ويتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك توقعات بانكماش الاقتصادات الأجنبية خلال الربعين الثاني والثالث، "بينما في مصر سيكون هناك انخفاض لكن سنحقق نموا".
وقال إن انخفاض سعر الدولار مجددا أمر وارد، حسبما يرى عامر، مشددًا على أن الأمر يعتمد على المتغيرات الخارجية وتأثيراتها على ميزان المدفوعات محليا. وكان الدولار قد حقق مكاسب بلغت نحو 20 قرشا أمام الجنيه في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد أزمة "كوفيد-19" محليا وعالميا.
وسجل الدولار صعودا عالميا في ظل هروب المستثمرين من الأصول الخطرة نحو أصول سائلة أكثر أمانا، ولكن انعكس هذا الصعود بعد تعهدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ حزم تحفيزية بلا سقف حتى يستقر الاقتصاد.
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