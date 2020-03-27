كيف تقرأ عداد الغاز بالمنزل وطرق التحصيل إلكترونيا لمواجهة كورونا؟

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كيف تقرأ عداد الغاز بالمنزل وطرق التحصيل إلكترونيا لمواجهة كورونا؟

قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد إنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا.



ولفت إلى أنه سيتم الاكتفاء بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة
وهى كالآتى:

١_استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة:
https://www.petrotrade.com.eg/web/enq.html

2_ استخدام موقع الشركة للسداد:
https://www.petrotrade.com.eg/web/paymentb.html

3_عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية (فورى – ممكن –– بى –مصارى – خدماتى– أمان).

4_عن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.


5 - عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبيل 5727 والأرضي 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريباً)

6_ تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122


المصدر: اخبار اليوم

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