قطارات خالية.. لأول مرة مترو الأنفاق بلا زحام وقت الذروة..فيديو



لأول مرة مترو الأنفاق بلا زحام لأول مرة مترو الأنفاق بلا زحام

سادت حالة من الجدل منذ أمس على الزحام الذي يشهده مترو الانفاق في هذا الأيام وهو ما نفاه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والذي اكد أن المترو لم يشهد زحاما خلال هذه الأيام.



وفي هذا الصدد، رصدت كاميرا صدى البلد الوضع داخل الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال فترة الذروة، بالتحديد في تمام الساعة 2 ظهرا، ولم يشهد بالفعل مترو الأنفاق خلال هذا التوقيت اي حالة من الزحام بين المواطنين، بل العكس تماما، كانت هناك مقاعد شاغرة في بعض العربات.



ومن جانبه، اعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن انه تم الدفع، أمس الأحد، بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.

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وأشار الى ان هناك ٣٨ قطارا تعمل بالخط الأول و٢٢ بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد على ٤ دقائق، وتم تقليله إلى 3 دقائق لتخفيف حالة الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد زار امس ، قبل بدء توقيت حظر التجوال، مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات.واطمـأن الوزير على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وعلى تقديم التسهيلات للركاب ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، وتابع مرور ٣ قطارات واطمأن على عدم وجود أي تزاحم.والتقى الوزير بعدد من الركاب، وأشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا انه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم، وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات.وأشار الى ان هناك ٣٨ قطارا تعمل بالخط الأول و٢٢ بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد على ٤ دقائق وتم الدفع بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.