عميد حقوق عين شمس: بث محاضرات البكالوريوس على يوتيوب يوميا

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صورة الخبر: حقوق عين شمس
حقوق عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، تم التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.

وأضاف الدكتور ناجي عبد المؤمن، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه يتابع يوميا سير العملية التعليمية عن بعد، منوها أن الكلية تسعى دائما للحفاظ على سلامة الطالب، مشيرا الى أنه تم تفعيل قناة خاصة للطلاب على "يوتيوب"، وتم تفعيلها من خلال هذا الرابط اضغط هنا

https://www.youtube.com/channel/UCb4YbtmNX67QTrgPnhtGKyg/playlists

وأوضح عبد المؤمن أنه يتم تسجيل المحاضرات بشكل يومي للطلاب ومتابعتهم بعد تعليق الدراسة مرة أخرى من خلال الموقع الرسمي للكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية وعبر قناة يوتيوب الخاصة بالكلية.

المصدر: elbalad

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