كيف سيتم تصحيح المشروعات البحثية لطلاب المدارس؟ .. وزير التعليم يرد



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الالية التي سيتم على أساسها تصحيح المشروعات البحثية التي سيقدمها طلاب المدارس تقييمه على أساسها هذا العام بدلا من الامتحانات التقليدية .



وقال وزير التربية والتعليم : إن أعمال تصحيح المشروعات البحثية سيكون مسئولا عنه السادة المعلمون.



وأضاف وزير التربية والتعليم : أن كل جزء من محتوى أو هيكل المشروع البحثي سيكون عليه درجات.

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وأوضح أنه سيتم منح درجات على (طريقة العرض – دقة المعلومة – التعمق في الشرح – كتابة المراجع )، لافتًا إلى أن هذه الدرجات تضاف للمجموع الذي حصل عليه الطالب في الفصل الدراسي الأولوأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستعلن كل ما يخص تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام للأعمار المختلفة وكيفية تقديمها والتعامل معها يوم الخميس القادم الموافق 2 أبريل.وقال وزير التربية والتعليم : نحن الآن نعمل على إعداد وتجهيز المشروعات البحثية التي سيتم تكليف الطلاب بها في الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.وأضاف : سنشرح للطلاب شكل معين لكتابة البحث و عنوانه و ملخصه والاستنتاجات والمراجع المستخدمة ، لافتًا إلى أن هذه المشروعات البحثية ستعلم الطلاب مهارات العمل الجماعي و التأمل و حل المشكلات والبحث عن المعلومة .وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعاون في التعلم شيء محمود وسيكون مسموحا به في المشروعات البحثية ، حيث إنه سيتاح أن يشترك مجموعة من الطلاب لا تزيد عن 5 طلاب في إعداد البحث ، وأكد الوزير أن هذا يعد جزءا من التعلم وتبادل الآراء .