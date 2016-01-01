خليك في البيت المكتبة بين إيديك مبادرة طب حلوان تسهيلا على الطلاب

أطلقت مكتبة كلية الطب جامعة حلوان مبادرة "خليك في البيت والمكتبة بين إيديك"، اليوم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب وتحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق سالم وكيل التعليم وشئون الدراسات العليا.
وأوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من الجامعة وكلية الطب على سلامة الطلاب للتعريف بوسائل الحصول على المعلومات من خلال مصادر موثوقة يمكن أن يحتاجها الطلاب لتيسير الدراسة، في الوقت الذي تسعي فيه الجامعة إلى تفعيل وتطوير منصات التعلم الافتراضية، موجهًا بالتوسع في التعليم الإلكتروني، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمي في التعليم الجامعي خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أشار الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، إلى أن المبادرة تشمل تعريف الطلاب بكل المراجع وقواعد البيانات المفتوحة المصدر في جميع تخصصات الطب والتي يمكن أن تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تيسير العملية التعليمية، كما تقدم لهم مواقع إلكترونية توفر دورات تدريبية مجانية On line في كل التخصصات لتنمية مهارات طلابنا.
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