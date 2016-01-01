سهل وخفيف.. طريقة عمل كشري إسكندراني

كشري اسكندراني
اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة وخفيفة، نقدم لكي طريقة عمل كشري اسكندراني
المقادير :
٣كوب أرز مصري
كوب ونصف عدس أصفر
بصلة مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت سندباد
ماء مغلي
2ملعقة كبيرة كمون
ملح
(الصلصة)
عصير طماطم متسبكة
2ملعقة كبيرة صلصة
زيت سندباد
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة كمون
شطة
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :
نحضر حلة ونضع بها قليل من الزيت ثم ننزل عليها بالبصل المفروم مع الثوم ونشوح قليلًا ثم ننزل بالأرز ونشوح قليلًا ثم نضيف العدس ونشوح مع إضافة الملح والكمون ونشوح قليلًا ثم نضيف الماء و٣كوب أرز وعليهم كوب ونصف عدس يضاف لهم ٤كوب ونصف ماء وعندما يتشرب الأرز نهديء النار حتى تمام النضج ثم نحضر حلة بها قليل من الزيت ويشوح بها قليل من البصل مع الثوم ثم ننزل عليها بعصير الطماطم ونتركها تغلي بدون أي إضافات ثم نقوم بتحضير طشة الصلصة وهي عبارة عن ملعقة زيت وننزل عليها بثوم مع كزبرة جافة وملعقة صلصة طماطم ويمكن إضافة الفلفل الحار والكمون والملح ونحمرهم على النار ثم نطشهم بقليل من الخل ثم ننزل بهم على الصلصة حتى تأخذ غلوة ونضبط الملح وتقدم بجانب كشري العدس الأصفر ويقدم بجانبه أيضًا البيض المسلوق المدحرج فى السمنة البلدي حيث يسلق البيض وندحرجه فى قليل من السمنة البلدي حتى يتحمر من جميع الجوانب ويقدم
(ملحوظة)
عندما يتشرب ماء الأرز نبدأ بتقليب الأرز بالشوكة حتى يكون مفلفل ولا يكون معجن وملتصق ببعضه
يوجد طريقتين لتقديم الكشري :
الطريقة الأولى : يقدم وبجانبه سلطة خضراء وبيض مسلوق
الطريقة الثانية : يقدم وبجانبه صلصه ودقه للكشري
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