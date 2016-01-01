ضعى منديلا مبللا في الغسالة.. النتيجة مفاجأة



ضعى منديلا مبللا في الغسالة ضعى منديلا مبللا في الغسالة

يقضي الشخص العادي حوالي 4 ساعات في الأسبوع على الغسيل. في حين أن الغسالات الحديثة تقوم بمعظم العمل، يمكننا تحسين نتائج الغسيل بشكل كبير وتوفير الكثير من الوقت بحيلة واحدة بسيطة. هذه الطريقة ستكون مفيدة بالتأكيد إذا كان لديك حيوانات أليفة أو تمتلك الكثير من الملابس الداكنة. ما عليك سوى وضع قطعة منديل مبلل في الغسالة قبل حشو ملابسك في الداخل وسترى ما سيحدث.



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