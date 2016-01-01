هنفطر إيه؟ سؤال يحير كثيرون خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم ونشاطهم طوال اليوم.
أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى
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التعليقات على هنفطر إيه.. بطاطس بطريقة غير تقليدية
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