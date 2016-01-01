هنفطر إيه.. بطاطس بطريقة غير تقليدية



هنفطر إيه هنفطر إيه

هنفطر إيه؟ سؤال يحير كثيرون خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم ونشاطهم طوال اليوم.



أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى



المقادير

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1 كيلو بطاطس مقطعة أصابعزيت للقليلتحضير صلصة الجبنة:2 ملعقة كبيرة طحين2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة1 كوب حليب½ كوب برش جبنة شيدر½ كوب برش جبنة موزاريلاطريقة التحضيرنقشر البطاطس ثم يقلي فى الزيتنضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .نضع البطاطس في طبق التقديم