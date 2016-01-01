هنفطر إيه.. بطاطس بطريقة غير تقليدية

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هنفطر إيه

هنفطر إيه؟ سؤال يحير كثيرون خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم ونشاطهم طوال اليوم.

أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير

1 كيلو بطاطس مقطعة أصابع
زيت للقلي

لتحضير صلصة الجبنة:
2 ملعقة كبيرة طحين
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 كوب حليب
½ كوب برش جبنة شيدر
½ كوب برش جبنة موزاريلا

طريقة التحضير
نقشر البطاطس ثم يقلي فى الزيت
نضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .
نضع البطاطس في طبق التقديم

المصدر: elbalad

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