تتلف وتتعفن.. أطعمة توقفى عن حفظها في الثلاجة

حفظ فى ثلاجة
اعتدنا على وضع معظم الأطعمة في الثلاجة لإبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة.
ولكن كما اتضح ، ليس هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله لأنه لا يجب تخزين جميع الأطعمة في درجات حرارة منخفضة. هذا هو السبب في أن العديد من الأطعمة في ثلاجاتنا تحتل مساحة على الرفوف وتنتهي بفقدان مذاقها وعناصرها الدقيقة المفيدة.
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إليك أبرز الاطعمه التى يجب عليك التوقف عن حفظها فى الثلاجة وفقا لموقع Bright Side
1- البطاطس .
يتحول نشا البطاطس إلى سكر في درجات الحرارة الباردة ، وهذا هو السبب في أن البطاطس الباردة تفقد مذاقها وينتهي بها الأمر أن تكون حلوة قليلًا. في درجات الحرارة الباردة ، يتمدد الماء داخل البطاطس ويشكل بلورات تدمر بنية الألياف. هذا يجعل الخضروات طرية وليست جيدة للأكل .
2- الثوم والبصل
يتعفن الثوم والبصل عندما لا يكون هناك ما يكفي من دوران الهواء والرطوبة الزائدة.
3-الجزر والبنجر
يبدأ الجزر والبنجر في التلاشي عند وضعها في الثلاجة ثم تتعفن.
4-الطماطم
تفقد الطماطم المحفوظة في الثلاجة كل مذاقها وتصبح سائلة.
5-الكوسة
تصبح الكوسة طرية عند وضعها في الثلاجة ويتم تغطيتها بالعفن.
6-الخيار
يصبح الخيار ناعمًا ومساميًا عند درجات حرارة منخفضة.
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