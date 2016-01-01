جدعنة المصريين في كل مكان ، كان آخرها ما جسده شاب مصري من محافظة المنوفية والذي يعيش في إيطاليا حاليا.
هذا الشاب المصري أقدم على فعل جعله حديث العالم خاصة في ظل الظروف المأساوية التي تعيشها الدولة مع فيروس كورونا المستجد والذي بلغ عدد ضحايا ما يزيد على 10 آلاف متوفى فيها.
سامح عياد، هذا هو الشاب المصري البالغ من العمر 34 عامًا والمقيم في منطقة "لومبارديا" شمال إيطاليا، أكثر المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، أطلق مبادرة لتوزيع الخضروات والفاكهة من متجره مجانًا على المحتاجين، خاصة بعد تزايد عددهم في ظل الظروف الراهنة التي شلت حركة المواطنين والبيع والشراء.
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التعليقات على شاب مصري يصبح حديث إيطاليا بسبب فيروس كورونا.. لن تصدق ما فعله
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