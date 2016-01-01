شر البلية ما يضحك.. حرامي يستغل أزمة كورونا في سرقة ممرضة

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حرامي يستغل أزمة كورونا

في ظل الأوضاع الراهنة وانشغال الأطباء والناس بفيروس كورونا كان هناك شخص آخر منشغل بنفس الأمر ولكن لتنفيذ خطته في السرقة، وليست كأي سرقة ولكن سرقة إحدى الممرضات.

رصدت كاميرا المراقبة في إحدى المستشفيات البريطانية، لحظة قيام شخص ملثم جزئيًا وهو يسرق الدراجة الهوائية ويسير بها بعيدًا حتى اختفى تمامًا من محيط الكاميرا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

وأوضحت التحريات إن الدراجة المسروقة تعود ملكيتها لامرأة تعمل ممرضة بمنظومة الصحة البريطانية وتستخدم دراجتها للذهاب إلى العمل كل يوم ، وخاصًة خلال هذه الأيام حيث تعمل ساعات إضافية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت الكاميرا أن الرجل استغرق 15 ثانية حتى يختفي بالدراجة، وعلق الأشخاص على هذه النقطة قائلين:" 'مع إغلاق المدينة ، يبدو أن المزيد من الانتهازيين موجودون في المنطقة ، مستفيدين من وجود عدد أقل من الناس في الشارع لمشاهدة جرائمهم، فهو أمر مقلق للغاية.

المصدر: صحيفة "ذا مترو" البريطانية

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