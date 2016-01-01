في ظل الأوضاع الراهنة وانشغال الأطباء والناس بفيروس كورونا كان هناك شخص آخر منشغل بنفس الأمر ولكن لتنفيذ خطته في السرقة، وليست كأي سرقة ولكن سرقة إحدى الممرضات.
رصدت كاميرا المراقبة في إحدى المستشفيات البريطانية، لحظة قيام شخص ملثم جزئيًا وهو يسرق الدراجة الهوائية ويسير بها بعيدًا حتى اختفى تمامًا من محيط الكاميرا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.
وأوضحت التحريات إن الدراجة المسروقة تعود ملكيتها لامرأة تعمل ممرضة بمنظومة الصحة البريطانية وتستخدم دراجتها للذهاب إلى العمل كل يوم ، وخاصًة خلال هذه الأيام حيث تعمل ساعات إضافية بسبب جائحة فيروس كورونا.
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التعليقات على شر البلية ما يضحك.. حرامي يستغل أزمة كورونا في سرقة ممرضة
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