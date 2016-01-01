تعرف على موعد اختفاء فيروس كورونا .. طفل هندي يكشف



تعرف على موعد اختفاء فيروس كورونا تعرف على موعد اختفاء فيروس كورونا

يعيش الجميع حول العالم على أمل تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الذي تفشى عالميا منذ ديسمبر 2019، ويتوقون إلى اليوم الذي يختفي فيه هذا الفيروس، وهو ما يشغل بال الجميع خلال هذه الفترة حول العالم، وهو ما أجاب عليه العراف الهندي الصغير_ بحد زعمه.



أعلن "أبيغاي أناند" الطفل الهندي صاحب الـ 14 عامًا والذي يعرف وسط المجتمع الهندي بالعراف الصغير، أن فيروس كورونا سينحصر عن العالم في 29 مايو المقبل، وستتم السيطرة عليه بشكل كامل، بحسب ما نشرت صحيفة "الرأي" الكويتية.



ووصف "أبيغاي" أن ما يدور حاليًا هو حرب بين الإنسان والفيروس، وستكشف الأيام تورط دول وحكومات في أزمة هذا الفيروس.

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لم تكن نبؤة أصغر فلكي في العالم حديثة الذكر ولكنه تنبأ بها في أغسطس 2019، حيث قال حينها أن العالم سيدخل مرحلة صعبة من نوفمبر 2019 حتى إبريل 2020، هذه الستة أشهر ستشهد انتشار المرض العالمي وزيادة التوترات العالمية، وستكون ذروتها في 31 مارس.كما أوضح أن المرض سيختفي عندما تدور الأرض بعيدًا عن هذه الفترة الصعبة، فإنها ستكون بداية انخفاض المرض العالمي، وسيكون انتشاره أكثر قابلية للسيطرة، موضحًا:" الأمر يتعلق بالعلاقة بين الكواكب وخاصة المشتري وزحل والمريخ، فالمريخ سيتحد مع زحل والمشتري وهذا أمر نادر الحدوث، لأنه في علم التنجيم المريخ وزحل والمشتري تعتبر أقوى الكواكب وعندما تكون جميعًا متحدة فإن قوتها على الأرض هائلة، ولكن في يوم 29 مايو سيتم كسر التحالف بين هذه الكواكب وسيتم الحد من هذا المرض، لكن نهاية الركود الاقتصادي من المتوقع أن تكون في نوفمبر 2021".