شخص هندي نقل له العدوى.. كواليس وفاة أول طبيب في مصر بـ فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد منذ قليل عن وفاة طبيب تحاليل من أبناء المحافظة بمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية والتي نقل إليها صباح أمس الأحد.
وقال عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد: "رحم الله الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر والذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 50 عامًا بمستشفى العزل في الإسماعيلية".
وأوضح تعيلب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع المتوفي قبل نقله إلى العزل بالإسماعيلية غير أن حالته شهدت تدهوراً سريعاً.
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