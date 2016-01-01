وفاة مغني أمريكي شهير بعد إصابته بـ فيروس كورونا

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فيروس كورونا

توفى المغني الأمريكي الشهير، جو ديفي، عن عمر يناهز الـ 61 عاما عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "أي بي سي"، توفي ديفي يوم الأحد،تدهورت جو ديفي الصحية بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.

وكان ديفي أعلن يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس، "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتي نطلب الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".

واشتهر ديفي، بصناعة الموسيقى الريف في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: شبكة "أي بي سي"

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