هل سيتم استرداد مصاريف الترم الثاني من المدارس الخاصة ؟.. وزير التعليم يجيب

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صورة الخبر: وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس الخاصة غير ملزمة تماما برد المصروفات مطلقا وهذا قانون يحكم التعاقد بين الطرفين ويختلف من مدرسة لأخرى.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الذي تم تغييره هو أسلوب التقييم فقط وهناك أساليب كثيرة للتقييم منها عمل امتحان تحريري أو شفوي أو عمل بحثي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه في ضوء انتشار فيروس كورونا لا يمكن عمل امتحانات بقاعة وامتحان الطلاب حفاظا عليهم، موضحا أن فكرة التعليم القائم علي المشروعات هي فكرة موجودة في العالم منذ زمن ونحن قررنا تطبيقها الأن، مشيرا إلي أن هذه الفكرة ستكون نافعة في الوقت الحالي نظرا الازمة الحالية وسوف تقوم بنفعنا أيضا في المستقبل.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه قال يوم الخميس الماضي ان كل ما يخص بالمشروعات في الأعمار المختلفة من حيث تقديمها وكيفية التعامل معها سيتم الإعلان عنه يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن، المشروعات البحثية سوف تختلف من مكان لآخر وان هذا المشروع البحثي هو بديل عن امتحان الترم الثاني وان هذا البحث سيتم إضافته إلي درجات الترم الاول.

المصدر: elbalad

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