علقت مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية على الاشتباك الذي وقع بينها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتبت المراسلة الأمريكية في تغريدة على تويتر: "قال لي الرئيس ترامب اليوم في البيت الأبيض: "كن لطيفًا. لا تهدد".
وأضاف: "أنا لست أول إنسان أو امرأة أو شخص أسود أو صحفي يقال ذلك أثناء القيام بعمل، خذي: كوني ثابتة حافظي على تركيزك. تذكري غرضك. ودائما سيري للأمام".
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التعليقات على أول تعليق من مراسلة أمريكية عقب اشتباك ترامب معها
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