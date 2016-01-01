أول تعليق من مراسلة أمريكية عقب اشتباك ترامب معها

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علقت مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية على الاشتباك الذي وقع بينها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكتبت المراسلة الأمريكية في تغريدة على تويتر: "قال لي الرئيس ترامب اليوم في البيت الأبيض: "كن لطيفًا. لا تهدد".



وأضاف: "أنا لست أول إنسان أو امرأة أو شخص أسود أو صحفي يقال ذلك أثناء القيام بعمل، خذي: كوني ثابتة حافظي على تركيزك. تذكري غرضك. ودائما سيري للأمام".

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واشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية خلال مؤتمر صحفي حول تفشي الفيروس التاجي.وسألت مراسلة شبكة "بي بي إس نيوزهور" يامش ألسيندور ترامب خلال مؤتمر صحفي حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خلال مقابلة مع شون هانيتي بقناة فوكس نيوز، حول أن بعض الطلبات التي تقدم بها حكام بعض الولايات مبالغ فيها.ووفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكية، رد ترامب بإنكاره أولًا أنه أدلى بهذه التصريحات، والتي تم الإبلاغ عنها من قبل العديد من وكالات الأنباء في ذلك الوقت ، قبل تهديده للمراسلة.