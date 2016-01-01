حالة من الغضب الشديد انتابت محمد صلاح المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة بنادى الزمالك والحالى للنجوم بسبب التصريحات التى أطلقها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق ضد القلعة البيضاء والتقليل من الفترة التي لعبها بالفانلة البيضاء.
وشن صلاح هجوما قويا على الحضري قائلا: "عيب يا كابتن عصام.. الزمالك خيره عليك وكفايه انه لمك بعد ما الأهلى رفض يرجعك تاني.. انت لعبت 4 شهور فقط فى الزمالك تقدر تقولى انجازك إيه فيهم؟.
وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أن الحضري يحاول حاليا كسب ود وتعاطف جماهير الأهلي معه بالهجوم على الزمالك في الإعلام من أجل العودة للعمل في الأهلي بعد ما بطل كورة".
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التعليقات على الزمالك لمك بعد ما رفضوك فى الأهلي.. محمد صلاح يفتح النار على الحضري
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