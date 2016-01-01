الزمالك لمك بعد ما رفضوك فى الأهلي.. محمد صلاح يفتح النار على الحضري



عصام الحضري عصام الحضري

حالة من الغضب الشديد انتابت محمد صلاح المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة بنادى الزمالك والحالى للنجوم بسبب التصريحات التى أطلقها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق ضد القلعة البيضاء والتقليل من الفترة التي لعبها بالفانلة البيضاء.



وشن صلاح هجوما قويا على الحضري قائلا: "عيب يا كابتن عصام.. الزمالك خيره عليك وكفايه انه لمك بعد ما الأهلى رفض يرجعك تاني.. انت لعبت 4 شهور فقط فى الزمالك تقدر تقولى انجازك إيه فيهم؟.



وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أن الحضري يحاول حاليا كسب ود وتعاطف جماهير الأهلي معه بالهجوم على الزمالك في الإعلام من أجل العودة للعمل في الأهلي بعد ما بطل كورة".

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وأشار إلى أن الحضري وافق على اللعب بمزاجه وعشان الفلوس الكثيرة اللى عرضها عليه الزمالك وقتها ولكنه فشل اثبات نفسه مع الفريق خصوصا فى ظل تألق ابن الزمالك وقتها عبدالواحد السيد، وبعدها رحل الحضري للمريخ السودانى طمعا في الفلوس لأن دى طبيعته من زمان فهو حريص جدا والفلوس أكبر أهدافه.واختتم محمد صلاح كلامه قائلا: كلام الحضري لن ينال من الزمالك وقيمته الكبيرة فالقلعة البيضاء أكبر من أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه "وعموما يا حضرى لو عملت قد كدة 100 مرة الأهلى مش هيدخلك من بابه تانى.