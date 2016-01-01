يعقد أحمد فتحي، قائد فريق الأهلي والظهير الأيسر، في الفريق جلسة اليوم الاثنين، مع لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء لحسم الموقف النهائي من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقال "فتحي" لبعض المقربين منه أنه من غير المنطقي إظهاره في هذا الشكل الباحث عن الأزمات والراغب في تفجر المشاكل وتصديرها للنادي.
وتابع "فتحي" أنه كان يحق له التوقيع لأي ناد منذ 3 شهور حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم وطبقًا لأعراف ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لعلاقة اللاعبين بأنديتهم هو خارج فترة الحماية حاليًا.
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التعليقات على 3 شروط يضعها أحمد فتحي على طاولة الأهلي قبل تجديد تعاقده
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