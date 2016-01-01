3 شروط يضعها أحمد فتحي على طاولة الأهلي قبل تجديد تعاقده



أحمد فتحي أحمد فتحي

يعقد أحمد فتحي، قائد فريق الأهلي والظهير الأيسر، في الفريق جلسة اليوم الاثنين، مع لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء لحسم الموقف النهائي من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وقال "فتحي" لبعض المقربين منه أنه من غير المنطقي إظهاره في هذا الشكل الباحث عن الأزمات والراغب في تفجر المشاكل وتصديرها للنادي.



وتابع "فتحي" أنه كان يحق له التوقيع لأي ناد منذ 3 شهور حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم وطبقًا لأعراف ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لعلاقة اللاعبين بأنديتهم هو خارج فترة الحماية حاليًا.

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وحسب بعض الإعلاميين على رأسهم هاني حتحوت خلال برنامجه "الماتش"، فإن فتحي اشترط الحصول على مبلغ مالى كبير يوازي المعروض عليه من جانب بيراميدز، إذ سيحصل على 39 مليون جنيه على مدار ثلاثة مواسم، فى الوقت الذى سيعرض فيه الأهلى نفس العرض الذي عرض على وليد سليمان من قبل.وأوضح حتحوت، أن أحمد فتحي لم يشترط الحصول على مبلغ مالي كبير فقط، بل اشترط أيضًا المشاركة فى نسبة كبيرة من المباريات، وعدم اقتصار دوره على الجانب المعنوي فقط، إذ يرغب فى أن يكون له دور كبير داخل صفوف المارد الأحمر.ويبدو فتحي غاضبًا بشدة من تأخير تجديد تعاقده حتي الآن، حيث يريد حسم موقفه النهائي من الاستمرار أو المغادرة في جلسة اليوم الإثنين.