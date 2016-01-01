مصطفى فتحي: ندمت على فرصتين منهما واحدة أمام الأهلي



مصطفى فتحي مصطفى فتحي

كشف مصطفى فتحي، جناح فريق الكرة بنادي الزمالك، عن أكثر الفرص التي ندم على أضاعتها خلال مشواره مع الفريق.



وقال مصطفى في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ندمت على الفرصة الضائعة أمام الفتح الرباطي المغربي في الكونفدرالية 2015 والكرة كادت ترتد علينا بهدف ونودع المسابقة".



وأضاف: "أضعت هدفًا مؤكدًا أمام الأهلي في لقاء الدور الثاني لموسم 20015-2016 ولا أعلم كيف أهدرت هذه الكرة حتى الآن".

