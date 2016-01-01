أثناء الحجر الصحى.. حيل لإنجاز عملك سريعا من المنزل



حيل لإنجاز عملك سريعا من المنزل حيل لإنجاز عملك سريعا من المنزل

مع إغلاق المكاتب والمدارس والمحلات التجارية ومراكز التسوق والمسارح تمامًا وبدء العمل من المنزل قد يبدو ذلك صعبًا بشكل مفاجئ ولكن إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى بعض النصائح الفعالة التي من شأنها أن تساعد في جعل عملك من المنزل ليس فقط منتجًا ولكن أيضًا صحيًا وممتعًا أيضًا.أثناء فترة العزل بسبب فيروس كورونا



1. ابدأ مبكرًا

استيقظ مبكرًا وابدأ بالاستعداد للعمل فقط اغسل أسنانك وتناول وجبة الفطور وتحفيزك لبدء ساعات العمل في المنزل.



2. إنشاء جدول صباحي

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حدد ساعات العمل المنتظمة وحدد استراحة الغداء واستراحات الشاي.3. تحديد الأهداف اليومية / الأسبوعيةاكتب قائمة مهام يومية وأسبوعية تتضمن عملك. سيساعدك ذلك على منحك فكرة عما يجب القيام به وإنهائه ، كما يمنحك الوضوح في معرفة ما هو المستقبل ويساعدك على الاستعداد بشكل أفضل وإنهاء العمل بسهولة.4. إنشاء مساحة عمل مريحةتقول الدراسات أن ذلك ليس فكرة جيدة للبقاء في سريرك وعملك فقط لأنك لا تعمل في مكتب لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على مساحة مكتبية في منزلك. لا تختار مكانًا تستخدمه عادةً في أوقات فراغك، مثل الأريكة أو كيس فول مريح. وبدلًا من ذلك ، قم بإنشاء مساحة منظمة ستساعدك على تحسين انتباهك وطاقتك وحتى الشعور بالثقة.5. خذ فترات راحةعلى الرغم من أنك في راحة منزلك ، من المهم أن تأخذ فترات راحة بين العمل. امنح نفسك استراحة لمدة 15 دقيقة ، حيث تتجول في أرجاء المنزل فقط عليك إبعاد عينيك عن الشاشات ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى صداع مستمر أو ألم خفق في الرأس ؛ وكذلك المشاكل المتعلقة بالرؤية.. تدعم الدراسات التأكيد على أن أخذ فترات راحة يمكن أن يحسن بشكل كبير مستويات الإنتاجية وقدرة الشخص على التركيز .6. تناول غداءً صحيامن المهم الحصول على غداء صحي ومغذٍ بالتغذية ليس عبارة عن علبة من رقائق البطاطس وكوب من الصودا. أثناء العمل من المنزل ، من الطبيعي أن ننتقل إلى الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة ، لكن الدراسات تشير إلى أن تناول غداء صحي هو شكل من أشكال الرعاية الذاتية ، لأن ذلك يمنحك الغذاء الذي تحتاجه للحصول على طاقة ثابتة للعمل من أجلها 9 ساعات أثناء فترة الحجر الصحى لفيروس كورونا.