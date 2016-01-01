طريقة عمل أصابع الدجاج بالسمسم.. شهية ولذيذة

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طريقة عمل أصابع الدجاج بالسمسم.. شهية ولذيذة

نقدم لكم طريقة عمل أصابع الدجاج بالسمسم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير أصابع الدجاج بالسمسم
دجاج مستردة
صويا صوص
بهارات
بيض
دقيق

بقسماط
لبن زيت
سمسم ثوم اعشاب
ملح – فلفل
طريقة تحضير أصابع الدجاج بالسمسم
* تبلي الدجاج بالملح والفلفل والصويا صوص والمستردة والبهارات والثوم والزعتر ثم تبليها بالدقيق
* ثم في خليط البيض واللبن ثم ضعيها في السمسم
* اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها

المصدر: elbalad

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