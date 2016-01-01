كورونا والملابس.. اغسلها بهذه الطريقة لقتل الفيروس

آخر الأخبارعلم وتقنية › كورونا والملابس.. اغسلها بهذه الطريقة لقتل الفيروس

صورة الخبر: كورونا والملابس.. اغسلها بهذه الطريقة لقتل الفيروس
كورونا والملابس.. اغسلها بهذه الطريقة لقتل الفيروس

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يتساءل الكثيرون حول مدة بقاء الفيروس التاجي على الأسطح والمواد الأخرى مثل الملابس والمناشف وملاءات الأسرة.

ونقل موقع "express" البريطاني مجموعة من النصائح عن خبراء حول كيفية غسل الملابس بشكل صحيح للتخلص من البكتيريا.

أوضحت سوزان فيرمور، المتحدثة الرسمية لشركة د.بيكمان الألمانية لمستحضرات التنظيف ومساحيق الغسيل، أن الاختبارات أثبتت أن غسل الملابس على 60 درجة مئوية، باستخدام منظف جيد، مناسب تماما لقتل البكتيريا.

نصائح للوقاية من كورونا عند طلب "ديليفري"
ولذلك ينصح بضرورة التأكد من فحص جميع الملابس المناسبة لغسلها في درجة الحرارة هذه قبل وضعها في الغسالة والحرص على عدم إتلافها عن طريق الغسل بالغلي.

وعند الانتهاء من الغسيل، من الضروري تطهير سلال الغسيل، بل من الأفضل وضع أكياس يمكن التخلص منها داخل هذه السلال، ثم التخلص منها بعد ذلك.

وينصح الخبراء بتخصيص سلة للملابس المتسخة وأخرى للنظيفة.

فيروس كورونا.. 9 إيجابيات خرجت من الوباء العالمي
ويفضل ارتداء القفازات القابلة عند فرز الملابس قبل غسلها في الغسالة ثم غسل اليدين فور إزالتها.
وحتى في حالة عدم ارتداء القفازات، ينصح بغسل الأيدي جيدا بعد عملية الفرز والغسل.

ومن المهم عدم "تنفيض" أو هز الغسيل المتسخ، وذلك من أجل التقليل من إمكانية انتشار الفيروس في الهواء.

المصدر: العين

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كورونا والملابس.. اغسلها بهذه الطريقة لقتل الفيروس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58522

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager