محمصة الخبز.. جهاز جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق

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محمصة الخبز.. جهاز جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق

سعت إدارة الأغذية والأدوية FDA للسماح بالعديد من اختبارات فيروس كورونا المستجد COVID-19، في محاولة للسيطرة على الوباء، لكن أحد أحدثها قد يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التكنولوجيا التي تحارب المرض.



تلقت شركة أبوت تفويضًا لاستخدام الطوارئ في شكل جهاز يشبه محمصة الخبز الصغيرة، في المختبر في صندوق يمكنه تقديم نتائج إيجابية في غضون خمس دقائق، ونتائج واضحة في 13 دقيقة،

علاوة على ذلك، إنه أحد الاختبارات القليلة من نوعه التي يمكن استخدامها خارج المستشفى، مثل العيادة.


المفتاح هو استخدامه للاختبار الجزيئي الذي يبحث عن قسم صغير من الحمض النووي الريبي لفيروس سارس - CoV - 2 وتضخيم هذا الجزء حتى يكون هناك ما يكفي للكشف، قد تستغرق طرق الاختبار الأخرى ساعات

أو أيامًا لتحقيق نتائج قابلة للتطبيق.


إن Abbott في خضم تكثيف الإنتاج وتتوقع تقديم 50000 من الاختبارات يوميًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ومع ذلك، قد يكون من أكبر مزاياها وجودها الحالي.


تتمتع منصة ID NOW بالفعل بحضور اختبار جزيئي "أكبر" في الولايات المتحدة، وهي بالفعل متاحة على نطاق واسع في مكاتب الأطباء وغرف الطوارئ.



إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن أن يكون للولايات المتحدة تمثيل أكثر دقة لنطاق الوباء وتضمن حصول المصابين على الرعاية المناسبة بأسرع ما يمكن.

المصدر: الوفد

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