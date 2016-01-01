

6 نصائح للتغلب على بطء الإنترنت بسبب الضغط الشديد 6 نصائح للتغلب على بطء الإنترنت بسبب الضغط الشديد

تواجه شبكات الإنترنت على مستوى العالم ضغطا غير مسبوق بسبب وباء كورونا المستجد، الذي أجبر البالغين والأطفال على المكوث في المنزل وعلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بهم للعمل أو الدراسة أو الترفيه.



مشكلة بطء سرعة الإنترنت صارت الآن عالمية، لذا قدم منظم الاتصالات في المملكة المتحدة "Ofcom" قائمة من النصائح العملية لتحسين سرعة وموثوقية شبكات الإنترنت المنزلية، نافعة للجميع، بحسب موقع "zdnet".



ونستعرض في السطور التلية هذه النصائح:

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تحديث المتصفح الخاص بكتحقق مما إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من متصفح الويب لديك أو التطبيقات، إذ لا توفر الإصدارات الأحدث أمانًا أفضل فحسب، بل يجب أن تعمل أيضًا بشكل أسرع، ويمكن التحقق من نسخة متصفحك على موقع Get Safe Online، ومن التطبيقات عبر "جوجل بلاي" لهواتف الأندرويد و"آب ستور" لأيفون.إيقاف بعض الأجهزة الكهربائية التي قد تسبب حدوث تداخل كهربائي في "الراوتر"من المعروف أن مصابيح الهالوجين والمفاتيح الكهربائية ومكبرات صوت الاستريو والكمبيوتر والأضواء الكثيرة وأجهزة التلفزيون والشاشات وأسلاك طاقة التيار المتردد تؤثر على أجهزة "الراوتر" لذا يجب الحفاظ على "الراوتر" بعيدًا قدر الإمكان عن الأجهزة الكهربائية الأخرى وكذلك تلك التي تصدر إشارات لاسلكية مثل الهواتف اللاسلكية وأجهزة مراقبة الأطفال وما إلى ذلك، ومحاولة وضعه على طاولة أو رف بدلاً من وضعه على الأرض.ترقية "الراوتر" إلى أحدث طرازإذا كان لديك جهاز توجيه أو "راوتر" ذو إصدار قديم، فمن الممكن الاستفادة من الترقية، لذا تحدث إلى مزود الخدمة الخاص بك واستعلم عن إمكانية استبدال "الراوتر" القديم بآخر حديث.حماية النطاق العريض بكلمة مرور قويةإذا لم تحافظ على أمان جهاز "الراوتر"، فيمكن لأي شخص قريب تسجيل الدخول إليه، ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعات الإنترنت فحسب، بل قد يكون أمانك على الإنترنت معرضًا للخطر أيضًا.ولمعرفة ما إذا كنت آمنًا، ابحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة، وإذا كانت شبكتك آمنة، فيجب أن تكون هناك صورة لقفل بجانبها، وإذا لم يكن هناك، فستحتاج إلى حماية جهاز التوجيه الخاص بك بكلمة مرور.أما عن كلمة المرور المثالية، يجب استخدام كلمة مرور تحتوي على مزيج من الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة، وإذا لم تكن متأكدًا من كيفية تعيين كلمة مرور أو تغييرها، فتحدث إلى مزود الخدمة.جرب الاتصال السلكي بدلاً من اللاسلكي أو "واي فاي"عند توصيل كبل إنترنت مباشرة من "الراوتر" إلى جهاز الكمبيوتر بدلاً من استخدام WiFi، فإن هذا يجب أن يمنحك اتصالاً أسرع وأكثر موثوقية.توصيل "الراوتر" مباشرة بمقبس الهاتف الرئيسي في المنزلحاول عدم استخدام وصلة تمديد الهاتف، إذ يمكن أن تتسبب كثرة الوصلات في حدوث تشويش يمكن أن يقلل من سرعتك، وإذا كان عليك استخدام وصلة تمديد، استخدم كابلًا جديدًا عالي الجودة بأقصر طول ممكن، ويمكن للكابلات المتشابكة والملفوفة أن تؤثر أيضًا على السرعات.