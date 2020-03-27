

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2020 أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2020

اتسمت أسعار الذهب في مصر بالاستقرار في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وفقا لمتعاملين.



وبحسب بيانات متوسط أسعار الذهب في مصر دون حساب مصنعية الصاغة، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر 807 جنيهات مصرية (51.43 دولار أمريكي).



كما بلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 740 جنيها مصريا (47.16 دولار أمريكي)، مصحوبا بتنفيذ سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا سعر 706 جنيهات مصرية (45 دولارا أمريكيا).

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هذا، وحقق الذهب عيار 18 سعر 605 جنيهات مصرية (38.56 دولار أمريكي)، إلى جانب تسجيل الذهب عيار 14 سعر 471 جنيها مصريا (30.42 دولار أمريكي).وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1627.56 دولار أمريكي مرتفعا بنحو 0.23% بحلول الساعة 07:52 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع جولد برايس العالمي.وتوقع محللون ارتفاع أسعار الذهب لمستوى 3 آلاف دولار للأوقية على مدى السنوات الـ3 المقبلة، في ظل الاضطرابات الحالية والتي ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأمريكية، وفقا لتقرير بموقع ” كتكو نيوز” المختص بأسعار المعادن الثمينة.وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.أوضح المركزي المصري، في بيان، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه.ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها باحتياجاتهم الأساسية كجزء من الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة انتشار كورونا.وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الخميس الماضي، أن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1% من 5.6% بسبب أزمة فيروس كورونا.وأضافت أن مصر تستهدف أيضا نموا 4.5% في السنة المالية 2020-2021 ولكنه قد ينخفض إلى 3.5% في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية.